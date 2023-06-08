Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Murat Karayalçın'dan istifa açıklaması: 'Öyle bir izlenim edinmedim'

28 Mayıs'ta seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybeden Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığından istifa edip, etmeyeceği yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini korurken eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. SÖZCÜ TV’ye konuşan 'Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?' sorusuna flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki ismin görüşmesi saat 13.00'da başladı. İki ismin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Murat Karayalçın'dan İstifa açıklaması

Görüşme sonrası SÖZCÜ TV’ye konuşan Murat Karayalçın, şunları söyledi: “İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi.”

Ne olmuştu?

Murat Karayalçın, geçen günlerde seçimlere yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.”

Ayrıntılar geliyor...