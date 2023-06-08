BIST 5.501
DOLAR 23,39
EURO 25,36
ALTIN 1.464,50
HABER /  GÜNCEL

Ticaret Bakanı açıkladı: Kapıkule'de 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Ticaret Bakanı açıkladı: Kapıkule'de 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Abone ol

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 358 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bavulda uyuşturucu tespit edildi

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırı şüpheli görerek x-ray taramasına yönlendirdi.

Doğrudan x-ray sırasına girmesi gereken aracın sürücüsü, boş alana yönelerek park etti. Bu sırada başka bir tır da aynı aracın yanına yöneldi. Ardından, üçüncü bir tır da iki aracın önüne yanaşıp onları perdeleyecek şekilde durdu.

Durumu fark eden Gümrük Muhafaza ekipleri, bu şüpheli hareketliliği kameralarla takip etti. Yan yana duran iki aracın dorse kapaklarının açılması üzerine ekipler, araçlara hızla müdahalede bulundu.

Araçlardan birinin dorsesinde çok sayıda siyah bavul bulunduğu ve içlerinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen maddeler olduğu görüldü. Kontrol edilen maddelerin uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon neticesinde 306 kilogram esrar, 52 kilogram kokain ve numunelik miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Genişletilen operasyonda, uyuşturucu maddelerin alıcısı olduğu tespit edilen şahısların meskeninde arama yapıldı. Burasının, uyuşturucu maddelerin depolandığı ve dağıtımlarının yapıldığı mekan olduğu belirlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 73 milyonu aştı
Türkiye'de 5 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 73 milyonu aştı
Bakan Mehmet Özhaseki deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret etti
Bakan Mehmet Özhaseki deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret etti
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül aday gösterilecek iddiası! Sarıgül ne dedi?
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül aday gösterilecek iddiası! Sarıgül ne dedi?
Almanya göç ve vatandaşlık yasalarını değiştirecek! Çifte vatandaşlık bekleyenlere müjde
Almanya göç ve vatandaşlık yasalarını değiştirecek! Çifte vatandaşlık bekleyenlere müjde
Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Murat Karayalçın'dan istifa açıklaması: 'Öyle bir izlenim edinmedim'
Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Murat Karayalçın'dan istifa açıklaması: 'Öyle bir izlenim edinmedim'
Pakistan ile Türkmenistan'dan ortak doğal gaz projesi
Pakistan ile Türkmenistan'dan ortak doğal gaz projesi
Merkez Bankası rezervleri 100,5 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 100,5 milyar dolar oldu
Evlilik kredisi başvuruları 2023 ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Evlilik kredisi başvuruları 2023 ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Banka hesabına bakan anne şok oldu! Oyun bağımlısı genç ailesinin servetini bitirdi
Banka hesabına bakan anne şok oldu! Oyun bağımlısı genç ailesinin servetini bitirdi
GS Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'kadro' açıklaması! Kiralık oyuncular için flaş sözler
GS Teknik Direktörü Okan Buruk'tan 'kadro' açıklaması! Kiralık oyuncular için flaş sözler