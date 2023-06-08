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Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül aday gösterilecek iddiası! Sarıgül ne dedi?

Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül aday gösterilecek iddiası! Sarıgül ne dedi?

CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile köprüleri atan ve genel başkanlık için adaylık sinyali veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba kulis... CHP'de Kılıçdaroğlu ekibi, 2024 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mustafa Sarıgül'ü aday göstermeyi konuşuyor. Sarıgül bu iddia için ne dedi?

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CHP'de seçim yenilgisi sonrası 'baba-oğul olarak gösterilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki tüm köprüler atıldı. Kılıçdaroğlu'na "Sen çekil ben genel başkan olayım" dilen İmamoğlu'nun bileti kesildi. Kılıçdaroğlu ekibi, şimdiden 2024 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun yerine aday aramaya başladı. 

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından, "Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!" paylaşımı yaptı. 

Sarıgül: Böyle bir adaylık söz konusu değil

Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan gazeteci Işık, Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını belirterek, "Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı. Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor" dediğini aktardı.

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