Bakan Mehmet Özhaseki deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret etti

Yeni kabinede Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet-millet el ele kısa sürede yaralar sarılmak için çalışmalar başladı. Kısa sürede depremzede vatandaşlar geçici yerleşim yerlerine yerleştirilirken bir diğer yandan da kalıcı konutlar yükseliyor.

Yeni kabinenin kurulmasıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un görevini devralan Mehmet Özhaseki'nin ilk ziyareti afet bölgesine oldu.

Bakan Özhaseki, depremlerde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da yeni konutları inceledi.

"319 bin konutun 1 sene içerisinde teslim edilmesi gibi bir sözümüz var"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

Evet 6 Şubat'ta Asrın felaketi olarak isimlendirilse de bana göre Anadolu tarihinde başımıza gelen en kötü felaketle karşı karşıya kaldık.

Çünkü 11 ilimiz yüzlerce beldemiz köyümüz bundan etkilendi ara ara rakamlar değişmekle birlikte şu anda 680 bin civarında konut yapmamız lazım. 170 bin civarında ise iş yeri, ahır, depo gibi binaları inşa etmemiz gerekiyor.

Haliyle devlet millet olarak ilk günlerde vatandaşların kurtarılması ilk yardım gibi çalışmaları yürüttük ama şu an bu durum haliyle sürdürülebilir değil. Şu an kalıcı konutların yapılması gerekiyor. Bunlarında sağlıklı şekilde yapılması gerekiyor.

Depreme dayanıklı şekilde yapılması gerekiyor. Ve vatandaşın içinde huzur bulacağı şekilde çok hızlı şekilde inşa edilmesi icap ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda millete taahhüdü var.

"İlk işimizi deprem bölgesinde başlattık"

319 bin konutun 1 sene içerisinde teslim edilmesi gibi bir sözümüz var.

Bundan dolayı ki biz kabine toplantılarının ardından bir iki günlük brifingle ilk işimizi deprem bölgesinde başlattık.

Gördüğünüz gibi bir tarafta inşaatlar devam ediyor, yer tespitleri yapılıyor temeller atılıyor. Sadece TOKİ eliyle değil Bakanlığımıza ait değişik birimlerle konutların yapımı hızla devam ediyor.

"9 milyon fidan dikimini başlatıyoruz"

Bugün bir açılış için de geldik. Dünya çevre haftasındayız. 5 Haziran ile başlayan haftayı tüm dünya çevre haftası olarak kutluyor. Adıyaman’da 500 dönümlük Millet Bahçemiz var.

"Gece gündüz demeden koşacağız inşallah"

8 ilde millet bahçesi açılışını topluca yapmış olacağız. 9 milyon fidan dikimini başlatıyoruz. Adıyaman’dan deprem bölgelerinden başlatmayı düşündük. Sonra planımızda Hatay, Kahramanmaraş var sonra ikinci derecede etkilenen illerimiz var. Gece gündüz demeden koşacağız inşallah.

"TOKİ’den ev almak için herkes sıraya giriyor"