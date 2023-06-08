Habertürk'te işten çıkarma sürüyor! Kürşat Oğuz gönderildi tartışma programları da bitiriliyor

Habertürk'ün öncülük ettiği Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor. Yazarlardan sonra Habertürk'ün Programlar Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı.

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Ciner Medya Grubu'nda seçim sonrası hareketlilik sürüyor. Habertürk'ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı belirtilmişti. Önce yazarlarla yollarını ayıran bünyesinde tuttuğu yazarlara da siyaset yazma yasağı getiren Ciner Medya, şimdi de Habertürk TV Programları Koordinatörü ve ünlü ekran yüzü Kürşad Oğuz kanal ile yollarını ayırdı.

Kürşat Oğuz uzun yıllardır Habertürk'teydi

Oğuz, kanalda daha öncesinde Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2020 Ağustos ayında Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti. Oğuz, kanalda son olarak sunuculuk ve Habertürk TV Programları Koordinatörü görevlerini yürütmekteydi.

Sıra tartışma programlarına geldi

Kürşad Oğuz ile yolların ayrılmasındaki sebebin, kanalın değişen yayın politikası gereği tartışma programlarına yer verilmeyecek oluşu gösteriliyor.