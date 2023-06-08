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Rusya'nın yeni pazarı Asya: Asya'ya petrol sevkiyatımız Avrupa'yı geçti

Rusya'nın yeni pazarı Asya: Asya'ya petrol sevkiyatımız Avrupa'yı geçti

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin geçen yıl yaklaşık 40 milyon ton petrol ve petrol ürününü batı pazarlarından doğu pazarlarına yönlendirdiğini belirterek, "Mayıs 2022 itibarıyla, Rusya'nın Asya'ya petrol sevkiyatı ilk defa Avrupa'ya gönderilen hacimleri aştı." dedi.

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Novak, Rusya Enerji Bakanlığı desteğiyle yayımlanan "Enerji Politikası" dergisi için kaleme aldığı makalede, küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol talebinin geçen yıl günlük 99,6 milyon varil düzeyinde gerçekleştiğini anlatan Novak, "Talebin bu yıl günlük 101,9 milyon varile çıkması bekleniyor. Asya-Pasifik ülkeleri talepteki artışta önemli rol oynayacak. Tüm tahminlere göre de petrol talebinin 2030'a kadar artması bekleniyor." dedi.a yapılanı

Rusya'nın, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Asya pazarlarına yönelik petrol sevkiyatını önemli oranda artırdığını vurgulayan Novak, "Mayıs 2022 itibarıyla, Rusya'nın Asya'ya petrol sevkiyatı ilk defa Avrupa'ya gönderilen hacimleri aştı. Dost ülkelere yönelik petrol sevkiyatımız 2022'de yüzde 76, petrol ürünleri ihracatımız ise yüzde 20 arttı." diye konuştu.

Novak, Rusya'nın geçen yıl yaklaşık 40 milyon ton petrol ve petrol ürününü batı pazarlarından doğu pazarlarına yönlendirdiğine işaret ederek, "Bu eğilim bu yıl da devam edecek. Batıya daha önce ihraç edilen 223 milyon ton petrol ve petrol ürününden geriye sadece 87 milyon tonu, yani sadece yüzde 40'ı kalacak." ifadelerini kullandı.

Çin ve Hindistan'a sevkiyatlar arttı

Rusya'nın Hindistan'a yönelik artan petrol sevkiyatına dikkati çeken Novak, "Rusya'dan Hindistan'a petrol sevkiyatı geçen yıl 19 kat artarak 41 milyon tona çıktı. Petrol ürünleri sevkiyatı da iki kat artarak 6,2 milyon tona yükseldi." dedi.

Novak, Çin'e yönelik petrol sevkiyatının ise 2022'de yüzde 28 artarak 89 milyon tona çıktığına işaret ederek, "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatımız da yüzde 35,2 artarak 6 milyon tona, boru hattı sevkiyatımız 1,5 kat artarak 15,4 milyar metreküpe yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın küresel piyasalara kesintisiz ham petrol sevkiyatı yapabilmesi için dost ülkelerle ortak bir sigortacılık sistemi üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Novak, söz konusu sistemin dost olmayan ülkelerin sigorta ve bankacılık sistemlerinden bağımsız olacağını söyledi.

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