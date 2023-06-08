Benzine 'deli edecek' zam geliyor! Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş zam! Sıra LPG'de

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte doların Türk Lirası karşısında 23 liranın üzerine çıkarak tarihin en üst seviyesini görmesi sonucu akaryakıt ürünlerine araç sahiplerini deli edecek zam geliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 40 kuruş zam geliyor. Yeni zamlar da kapıda bekliyor...

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Brent petrol fiyatlarındaki yükselişe dolar kurundaki sert yükseliş de eklenince pompadan benzin ve motorin yerine resmen zam akacak. Doları dün yüzde 7'den fazla değer kazanmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerine çok kallavi zamlar geliyor. 23 lirayı aşan dolar, benzin ve motorin pompalarını yansıyacak.

Yarın geceden itibaren geçerli...

İktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Sönmez, "Yarın (bu gece yarısı) geceden geçerli olacak benzine yaklaşık 2.70 TL, motorine 1.40 TL, LPG 'ye 0.68 TL zam geliyor dedi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkacak" dedi. "Bu zammın ilk dalgası" diyen Sönmez devamının dövizdeki yükselişe bağlı olduğunu ifade etti.

Zamlı fiyatlar ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,99 TL’ye, Ankara’da 24,35 TL’ye, İzmir’de 24,38 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,11 TL’ye, Ankara’da 22,50 TL’ye, İzmir’de 22,52 TL’ye yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul

Motorin litresi 19.38

Benzinin litresi 21.29

Ankara

Motorin litresi 19.77

Benzinin litresi 21.65

İzmir

Motorin litresi 19.89

Benzinin litresi 21.68.