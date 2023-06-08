İstanbul'da 10. World E-Commerce Forum başladı

Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF öncülüğünde İstanbul’da düzenlenen "10. World E-Commerce Forum" başladı.

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İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 10 Haziran'a kadar devam edecek World E-Commerce Forum, 41 ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Foruma, global pazar yerlerinden 70 binden fazla satıcı, 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı katılıyor. 400 stant ve 200'den B2B iş birliği masası kurulacak forumda, global perakende e-ticaret markaları da yer alıyor. Foruma ayrıca, e-ticaret profesyonellerinden pazar yerlerine kadar birçok katılımcı ile birlikte toplamda 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de e-ticaret hacminin 800 milyar TL'yi aştığını belirterek, firmaların e-ticarete yöneldiğini söyledi.

10. World E-Commerce Forum'da, Avrupa, ABD, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'den e-ticaretin paydaşlarını bir araya getirdiklerini aktaran Nart, şunları kaydetti:

"World E-Commerce Forum, global e-ticaret etkinliği markası haline geldi. Bunun için çok büyük bir hedef koyduk. İstanbul'daki 5 büyük etkinlik mekanında bir hafta boyunca eş zamanlı olarak yerkürenin en büyük etkinliğine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. 2030 vizyonumuz çerçevesinde 1 milyon kişiyi ağırlayacağımız bu etkinlik ile İstanbul, e-ticaretin dünya başkenti olarak anılacak."

"Türkiye'de e-ticaret çok dinamik bir büyüme trendinde"

Etkinliğin ana sponsorlarından Aras Kargo'nun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın da Türkiye'de e-ticaretin çok dinamik bir büyüme trendinde olduğunu belirterek, "Her yıl en yüzde 50 artışla büyüdüğünü görüyoruz. Bu yükseliş daha fazla işletme ve girişimcinin e-ticarette aktif hale gelmesini teşvik ediyor. Burada işletme, girişimciler ve son kullanıcılar arasındaki bağı da köprü rolümüz ile kargo sektörü olarak bizler üstleniyoruz." diye konuştu.

World E-Commerce Forum, 12-13 Eylül 2023'te ABD New Jersey'deki Meadownloads Hilton'da, 5-7 Aralık 2023'te Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Ali'deki Jafza Kongre Merkezi'nde de düzenlenecek.