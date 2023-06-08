Ekrem İmamoğlu değişim bayrağını açtı! Cemal Enginyurt Ersan Şen'e 'sana ne lan' dedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' vurgulu açıklamasını ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.

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13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla koltuğunu bırakmak istememesi parti içinde de huzursuzluğa sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız, yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz diktiğini belli etti ve resmen değişim bayrağı açtı. Kılıçdaroğlu da önceki her seçimde olduğu gibi yine ‘oylarımızı arttırdık’ diyerek kendisini ve seçmenlerini avutmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu polemiği sadece parti içinde değil, medyada da yaşanıyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu’u eleştiren Ersan Şen’e canlı yayında ‘sanan e lan’ diyerek çıkıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.