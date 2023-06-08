BIST 5.476
DOLAR 23,36
EURO 25,31
ALTIN 1.472,78
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu değişim bayrağını açtı! Cemal Enginyurt Ersan Şen'e 'sana ne lan' dedi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' vurgulu açıklamasını ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.

Abone ol

13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla koltuğunu bırakmak istememesi parti içinde de huzursuzluğa sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ‘9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız, yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız’ diyerek Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz diktiğini belli etti ve resmen değişim bayrağı açtı. Kılıçdaroğlu da önceki her seçimde olduğu gibi yine ‘oylarımızı arttırdık’ diyerek kendisini ve seçmenlerini avutmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu polemiği sadece parti içinde değil, medyada da yaşanıyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu’u eleştiren Ersan Şen’e canlı yayında ‘sanan e lan’ diyerek çıkıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini canlı yayında değerlendiriyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı! Suriye uyruklu saldırgan, 8'i çocuk 9 kişinin kanını akıttı
Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı! Suriye uyruklu saldırgan, 8'i çocuk 9 kişinin kanını akıttı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ayın kaçında yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ayın kaçında yatacak?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Ağrı deyip geçmeyin! Kronik ağrıların altında başka bir sebep yatabilir
Ağrı deyip geçmeyin! Kronik ağrıların altında başka bir sebep yatabilir
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Benzine 'deli edecek' zam! Bu gece yarısı benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş, LPG'ye 68 kuruş zam var
Benzine 'deli edecek' zam! Bu gece yarısı benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş, LPG'ye 68 kuruş zam var
Hatay'da 200 prefabrik iş yerinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi
Hatay'da 200 prefabrik iş yerinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi
İngiltere kripto yatırımları için kuralları sıkılaştırıyor
İngiltere kripto yatırımları için kuralları sıkılaştırıyor
Bu sefer de 'kokoreçi' sahiplendiler! "Yunanistan lütfen kendine gel"
Bu sefer de 'kokoreçi' sahiplendiler! "Yunanistan lütfen kendine gel"
Öğrencilere kurban bayramı harçlığı ödemesi başvurusu 2023 ne zaman?
Öğrencilere kurban bayramı harçlığı ödemesi başvurusu 2023 ne zaman?
Güneş ışınları cildin erken yaşlanmasına yol açabilir!
Güneş ışınları cildin erken yaşlanmasına yol açabilir!