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Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı! Suriye uyruklu saldırgan, 8'i çocuk 9 kişinin kanını akıttı

FRANSA'nın Annecy kentinde bir parkta düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

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Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında, Suriye uyruklu olduğu açıklanan 31 yaşındaki bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı. Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Çocukların en büyüğünün 3 yaşında olduğu ifade edildi. Bir görgü tanığı yaralanan çocuklardan birinin bebek arabasında olduğunu söyledi. Başka bir görgü tanığı ise, “Oyun alanına girdi, bağırmaya başladı ve ardından bebek arabalarına doğru gitti, küçük çocukları bıçakladı" ifadelerini kullandı. 

Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı bölgeye gidecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Macron'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.

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