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Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

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Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

Milyonlarca emekli hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini bekliyor. Üstelik ikramiyeler için 'zam' yapılacağı iddiaları da var. Ödemeler ne zaman gerçekleşecek?EYT detayına da göz atın...

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

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Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

Sabah'taki habere göre, BAĞ-KUR kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran'da yatırılması gündemde.

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Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran'da yatırılması söz konusu olabilecek. 

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Emeklilere müjde! Maaşlar ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda

Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibarıyla aylık bağlanmış olması gerekiyor.

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