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Bakan Fahrettin Koca'dan Bakan Vedat Işıkhan'a ziyaret

Bakan Fahrettin Koca'dan Bakan Vedat Işıkhan'a ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret etti.

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Yeniden Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca, yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter adresinden ziyaret anına dair fotoğraf karesi paylaşarak "Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan Sn. Vedat Işıkhan’ı makamında ziyaret ederek kendilerine başarılar diledim. Türkiye Yüzyılı hedefimizde, milletimize hizmet aşkıyla, birlikte büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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