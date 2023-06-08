Camdaki Kız sonu, finalinde nasıl bitiyor? Kitapta Camdaki Kız finali

Camdaki Kız'ın kadrosuna Laz Kızı'nın girmesi ile birlikte dizide heyecan giderek arttı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitap uyarlaması olan Camdaki Kız'ın finali, nasıl biteceği ise artık belli oldu. Camdaki Kız'ın final sahnesi sızdı. Şarkıcı Alya'nın oynadığı Laz Kızı hikayenin sonunu getirecek isim olacak. Kitap uyarlaması olan ve küçük değişikliklerle diziye uyarlanan dizi Laz Kızı'nın Hayri'yi öldürmesiyle sona erecek.

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Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Camdaki Kız'ın büyük finaline artık son 2 bölüm kaldı. Diziye Laz Kızı'nın katılması ile final de kapıya dayandı. Kitap uyarlaması olan Camdaki Kız'ın sonu nasıl bitecek, finalde ne olacak sorusunun kilit ismi Laz Kızı. Laz Kızı Camdaki Kız'ın finalinde Hayri'yi silahla vuracak.

Camdaki Kız nasıl bitecek, finalde neler olacak sorusu ise seyircinin gündeminde. Kitabı okuyanlar dizinin finalini daha ilk bölümden beri biliyor zaten. Peki Camdaki Kız kitabını okumayanlar finali mi bekleyecek? Kitap nasıl bitiyor diye merak edenler için işte dizinin finali..

Dizi nasıl bitecek?

Camdaki Kız nasıl bitecek, finalde neler olacak sorusu ise seyircinin gündeminde. Kitabı okuyanlar dizinin finalini daha ilk bölümden beri biliyor zaten. Peki Camdaki Kız kitabını okumayanlar finali mi bekleyecek? Kitap nasıl bitiyor diye merak edenler için işte dizinin finali..

Merakla beklenen ve dizinin kaderini değişitirecek olan Laz Kızı diziye girdi. Dizide gerçek ismini kullanmayan ve kendisizi Laz Kızı diye tanımlayan karaktere şarkıcı Alya hayat veriyor. Hayri'yi ilk görüşte gözüne kestiren ve Hayri'ye vurulan Laz Kızı duygularının karşılıklı olduğu anlar ve Hayri'den bir tercih yapmasını ister. Hayri'nin gözü Laz Kızı kadar kara değildir. Nalan'a nasıl açılacağını düşünürken Laz Kızı karısı Türkan'ın evine gider ve her şeyi anlatır. çaresiz kalan ve Laz Kızı'na aşık olan Hayri ise Nalan'a başkasını sevdiğini söyler. İşler bundan sonra çıkılmaz hale gelir. Hayri'yi deli gibi seven ama ondan vazgeçemeyen Nalan buna da göz yumar. Hayri'nin Laz Kızı'ndan sıkılıp ona dönmesini bekler. Ama Hayri bir daha gelmez.... Seçim yapmasını isteyen Laz Kızı Hayri hala karasız kalınca Nalan ile bağlarını koparamayınca onu evinin önünde silahla öldürür.

Peki Laz Kızı'na hayat veren şarkıcı Alya kimdir?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, flüt eğitimi sırasında Avrupa’da ve Türkiye’de dereceler elde etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan başarılı şarkıcı ülkemizde ilk kez katıldığı Rising Star isimli şarkı yarışması ile tanınmıştır. Katıldığı yarışmada jüri koltuğunda Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner oturmakta idi, yarışmadan %92 oy alarak rekor oya ulaşmıştı.

Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etmiş, ardından tekrar Türkiye’ye dönmüştür. 2 sene opera okumuş, bir dönem sesi ile ilgili problem yaşamış ve ABD’ye gitmiştir. Amerika’da İngilizce eğitimi almış, diğer bir yandan ilgisini çeken ve etkisi altında kaldığı Los Angeles Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim de alarak kendisini geliştirmiştir.