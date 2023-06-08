BIST 5.476
DOLAR 23,36
EURO 25,31
ALTIN 1.472,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İlaçlama yapmak için tarlasına giden adamın feci şekilde can verdiği ortaya çıktı

İlaçlama yapmak için tarlasına giden adamın feci şekilde can verdiği ortaya çıktı

ÇORUM'da Alaca ilçesinde bir kişi, ilaçlama yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu. Talihsiz vatandaşın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, ilçeye bağlı Büyükkeşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. (56), ilaçlama yapmak için tarlasına gitti. Cemal K.’dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlada şahsın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede Cemal K.’nın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 10. World E-Commerce Forum başladı
İstanbul'da 10. World E-Commerce Forum başladı
Bakan Fahrettin Koca'dan Bakan Vedat Işıkhan'a ziyaret
Bakan Fahrettin Koca'dan Bakan Vedat Işıkhan'a ziyaret
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Camdaki Kız sonu, finalinde nasıl bitiyor? Kitapta Camdaki Kız finali
Camdaki Kız sonu, finalinde nasıl bitiyor? Kitapta Camdaki Kız finali
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı! Toplantıda neler konuşulacak?
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı! Toplantıda neler konuşulacak?
Ekrem İmamoğlu değişim bayrağını açtı! Cemal Enginyurt Ersan Şen'e 'sana ne lan' dedi
Ekrem İmamoğlu değişim bayrağını açtı! Cemal Enginyurt Ersan Şen'e 'sana ne lan' dedi
Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı! Suriye uyruklu saldırgan, 8'i çocuk 9 kişinin kanını akıttı
Fransa'da bir parkta bıçaklı saldırı! Suriye uyruklu saldırgan, 8'i çocuk 9 kişinin kanını akıttı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ayın kaçında yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ayın kaçında yatacak?
Ağrı deyip geçmeyin! Kronik ağrıların altında başka bir sebep yatabilir
Ağrı deyip geçmeyin! Kronik ağrıların altında başka bir sebep yatabilir
Benzine 'deli edecek' zam! Bu gece yarısı benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş, LPG'ye 68 kuruş zam var
Benzine 'deli edecek' zam! Bu gece yarısı benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruş, LPG'ye 68 kuruş zam var