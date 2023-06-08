İlaçlama yapmak için tarlasına giden adamın feci şekilde can verdiği ortaya çıktı
ÇORUM'da Alaca ilçesinde bir kişi, ilaçlama yapmak için gittiği tarlasında ölü bulundu. Talihsiz vatandaşın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Abone ol
Olay, ilçeye bağlı Büyükkeşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. (56), ilaçlama yapmak için tarlasına gitti. Cemal K.’dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlada şahsın cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede Cemal K.’nın traktör ile ilaçlama makinesinin arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.