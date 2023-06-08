Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne 1400'ün üzerinde pehlivan katılacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 1400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, İzmit Atletizm Pisti, 10-11 Haziran'da Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane ismi Kadir Birlik adına düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının da aralarında olduğu 1400'ün üzerinde sporcu yer alacak.

Türkiye'nin 8 büyük yağlı güreşinden biri olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde, ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) de uygulanacak.

Şampiyon pehlivan, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen 180 bin lira değerindeki altın kemerin sahibi olacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ata sporuna sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin her yerinden güreşseverler Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne gelip, bu güreşleri izlemenin zevkine varacak." ifadelerini kullandı.