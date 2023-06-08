Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 15 yıl hapis

Eskişehir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 15 yıl hapse çarptırıldı.Abone ol
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuksuz yargılanan sanık C.A. (26) ile taraf avukatları katıldı.
6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarla suçlanan sanık C.A, hakkındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.A'ya, isnat edilen suçtan 15 yıl hapis verdi. Hükümle sanığın tutuklanması kararlaştırıldı.