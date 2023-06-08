İlhan Palut'un yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor teknik direktör İlhan Palut'la anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinin genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son olarak Konyaspor'u çalıştıran genç teknik adam İlhan Palut'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor Palut'la anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Palut Rizespor'la her konuda anlaştı.

Çaykur Rizespor'un İlhan Palut'u kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Karadeniz ekibini son iki yıldız Bülent Korkmaz çalıştırıyordu. Korkmaz Rizespor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Hatayspor'da başlayan 46 yaşındaki İlhan Palut sırasıyla Göztepe ve Konyaspor'da görev yaptı.