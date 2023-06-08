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Samsun'da inşaatta yük asansörü kazası! İngilizce öğretmeni 22. kattan düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da inşaatta yük asansörü kazası! İngilizce öğretmeni 22. kattan düşerek öldü

SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 22. katından yük asansörü ile birlikte düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybederken, yanındaki iş arkadaşı ise son anda balkona atlayarak kurtuldu.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde bulunan 27 katlı bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KPSS'den yeterli puan alamayınca atanamayan, daha önce özel okulda çalışan, işsiz kalınca da inşaatlarda boyacılık yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki İngilizce öğretmeni Orhan Çelik, 27 katlı inşaatın 22. katının dış kısmında çalışırken iş kazası geçirdi. Orhan Çelik, 22. kattan yük asansörü ile birlikte düştü.

Bu sırada yük asansöründe bulunan işçilerden Şaban Koç (38) ise kendini son anda balkona attı. Balkonun kenarından tutarak ayakları boşlukta askıda kalan Koç, diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

22. kattan asansörle birlikte yere düşen 1 çocuk babası Orhan Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Çelik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Şaban Koç ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Orhan Çelik'in memleketi Afyon'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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