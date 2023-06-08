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Kadir Şeker bir kez daha serbest bırakıldı

Kadir Şeker bir kez daha serbest bırakıldı

Yargıtay tarafından cezası onanarak geçen hafta cezaevine teslim olan Kadir Şeker’in kurul kararıyla açık ceza infaz kurumuna nakledilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest kaldı.

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Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker'in, cezasının onanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

46 ay daha cezaevinde kalması beklenen Kadir Şeker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Serbest kaldı

Zeki Dursun'un haberine göre, Kadir Şeker’in kurul kararıyla açık ceza infaz kurumuna nakledilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest kaldı.

Ne olmuştu

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmişti.

Yapılan yeniden yargılamada ise Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Yargıtay’ın onadığı kararın ardından Şeker, Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim oldu.

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