Ev hanımı emeklilik başvuru şartları 2023, nereden-nasıl yapılır?

Ev hanımlarına erken emeklilik detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında araştırılıyor. Program ile ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacağı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını haberimizde derledik. Peki, Aile Koruma Kalkanı Programı nedir ve şartları nelerdir? İşte merak edilen güncel bilgiler...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde yaptığı açıklamaların ardından ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evli çiftlere kredi desteği ve ev hanımlarına emeklilik fırsatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Aile koruma kalkanı nedir?

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aile ve gençlik bankası

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.

Şartlar neler?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

Ev hanımlarına emeklilik güvencesi

Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.