İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Polis tayin sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine göre atandığını vurguladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları tamamlandı. Söz konusu çalışmalara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Personelin moral ve motivasyonu düşünüldü

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin personelin moral ve motivasyonunu artıracak şekilde tüm detaylar düşünülerek sonuçlandırıldığını kaydetti.

28 bin polisin tayin işlemi gerçekleştirildi

İşçileri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

"Kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun"

Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun