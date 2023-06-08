Bloomberg, doların 23 lira seviyesinde sabitlenmesinin nedenini yazdı

TL karşısında bir gecede yüzde 7'den fazla değer kazanan dolar, 21 lira seviyelerinden 23,46'ya kadar çıkarak rekor tazeledi. Doların 25 liranın üzerine çıkacağı konuşulurken, 23,20 lira seviyelerinde dengelenmesinin nedeni ortaya çıktı.

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TL'nin bir gece 2 lira yükselerek 23 lira seviyelerine çıkmasının ardından kurun 25 liraları göreceği söyleniyordu. Ancak 23,46 ile rekor kıran dolar, 23,20 seviyelerinde sabitlendi. Herkes dolardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg yükselişin durma nedenini kaleme aldı.

Kamu bankaları yeniden devrede

Bloomberg'den Kerim Karakaya, Çağan Koç ve Beril Akman'ın "Sert düşüşün ardından Türk kamu bankaları TL'yi savunmaya geri döndü" başlıklı haberine göre, dolar kurundaki artışı frenlemek üzere bugün kamu bankaları tekrar devreye girdi. Dün, Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden döviz satarak kura müdahale etmesi uygulamasına ara vermiş, ancak kurdaki artışın yüzde 6'yı aşması üzerine tekrar müdahale başlamıştı.

Askıya alınması normalleşme sinyali olarak algılandı

Uygulamanın geçici olarak da olsa askıya alınması ve dolar kurunun artması, yabancı yatırımcılar tarafından "normalleşme sinyali" olarak algılanmıştı. Bugün, kamu bankalarının tekrar devreye girmesinin etkisiyle kurda yükseliş sınırlı kaldı ve dün 23,17'yi gören kur bugün 14.38 itibarıyla 23,37 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'nin kredi risk primi yükseldi

Kamu bankalarının bugün tekrar kura müdahale politikasına dönmesiyle Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de tekrar yükselişe geçti ve dün 483 baz puan iken bugün 516 baz puana yükseldi. Böylece CDS haziran ayında ilk kez yükselmiş oldu.