Murat Karayalçın'dan değişim çağrısı: Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz

Seçimlerde alınan hezimet sonrası parti içerisinden tepkilerin yükseldiği Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Murat Karayalçın'dan geldi: Karayalçın, "Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesinin ardından en çok merak edilen istifa edip etmeyeceğiydi.

Ancak Kılıçdaroğlu, ‘devam’ mesajı verirken Merkez Yürütme Kurulu (MYK) istifasını vermiş ve Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmişti.

Seçimin ardından kurultay sancısı yaşayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı tasfiye etmesi, parti içi muhalefette itirazlara neden oldu.

"Kurulun değişmesiyle değişim olmaz"

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra sessizliğini bozan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurulun değişmesiyle değişim olmaz" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu böylelikle ilk kez açıktan aday olabileceğini ifade etti.

İmamoğlu'na destek gelmeye devam ediyor

İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları gelmeye geliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'na destek verirken Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmasını talep ediyor.

Bir değişim çağrısı da Murat Karayalçın'dan

Bu isimlerden birisi de Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın oldu.

"Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz"

Halk TV canlı yayınına katılan Murat Karayalçın, tabandan değişim çağrılarını geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İstinasız herkes CHP’de önümüzdeki belediye seçimleri ve ondan sonra gireceğimiz seçimler için bir değişiklik yapılmasını doğal olarak istiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz.

"İstifa hiç konuşulmadı"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Karayalçın şöyle devam etti:

İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi