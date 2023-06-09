Benzin ve motorine çok kallavi zam geldi. Benzin 24 lirayı motorinin fiyatı 22 lirayı aştı
Dolardaki tarihi rekor pampaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, otogazın ise 67 kuruş arttı.Abone ol
Döviz kurunun hafta başından bu yana tarihi rekorlar kırarak yükselmesi devam ederken, dolar pazartesiden bu yana 2 liradan fazla yükseldi. Kurdaki yükseliş sonrası akaryakıt ürünlerine üçlü zam geldi.
Benzinin litresi 24 lirayı aştı
Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, otogazın ise 67 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.
Motorin 22 liranın üzerine çıktı
Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı. Otogazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.
Benzin istasyonlarında kuyruk
Öte yandan akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece yarısından önce istasyonlara akın etti.