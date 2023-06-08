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ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT selamı!

ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT selamı!

ABD Hava Kuvvetleri'nin LGBT bayrağına selam veren asker pozunu sosyal medya hesabından paylaşması büyük tartışma yarattı.

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LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. LGBT'ye karşı içerikler sosyal medyada kısıtlamaya uğrarken, kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.

Askerlerini sapkınlığın reklamına alet ettiler

Özellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Hava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, "Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz" diyerek tepki gösterdi.

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