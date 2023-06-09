Dolar güne tarihi rekor kırarak başladı! Dolar 9 günde 4 lira değer kazandı işte son durum

14 Mayıs seçimlerinin ardından dolar tarihi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Dolar 9 Haziran Cuma gününe de yükselişle başladı. Dolar 9 iş gününde Türk Lirası karşısında 4 lira değer kazandı. Piyasalarda son durum...

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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasının ardından yükselişe geçen döviz kurunda her gün yeni bir rekor geliyor. Dolar tarihinin en yüksek seviyelerine çıkarken, müdahalelerle yükselişi yavaşlatılıyor.

Doların ateşi bugün de sönmedi. Dolar/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 23.64, euro/TL ise 25,73 seviyelerini görerek tarihi seviyelere yükseldi. Dolar ardından 23.50 seviyelerine çekildi.

28 Mayıs'tan sonra yaklaşık 4 lira arttı

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolar kuru, 9 işlem gününde yaklaşık 4 lira arttı.

Dolar/TL, bu hafta yüzde 12,36, son bir ayda ise yüzde 20,13 yükseldi. Euro/TL ise son bir haftada yüzde 12,78, son bir ayda ise yüzde 18,57 değerlendi.

Dolar kuru neden artıyor? Uzmanlar anlattı

Reuters’a konuşan bankacılar, kurlardaki yükselişi serbest piyasa koşullarına geri dönüş olarak tanımladı. Seçim öncesi Merkez Bankası’nın dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale ettiği aktarılıyordu.

İngiltere’deki InTouch Capital Markets veri şirketinin kıdemli döviz analisti olan Piotr Matys, TL’de görülen keskin değer kaybının kurun daha serbest hareket etmesine izin verileceğinin sinyali olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın eski baş ekonomistlerinden Hakan Kara ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türk varlıkları dolar cinsinden ucuzlatılıp bir eşikten sonra faiz artışıyla sermaye girişi amaçlanacak gibi görünüyor. Pratikte bunu yapmak kolay değildir ama döviz işlem kısıtlamaları devam ederken mümkün olabilir” değerlendirmesini yapmıştı.