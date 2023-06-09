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Hayırsız evlat kız arkadaşını eve almayan annesini döverek hastanelik etti

Hayırsız evlat kız arkadaşını eve almayan annesini döverek hastanelik etti

KONYA'da eve davet ettiği kız arkadaşını kabul etmediği için oğlu tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanelik oldu.

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Konya'da gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesinde 32 yaşındaki M.S., beraber yaşadığı annesi 75 yaşındaki Y.S. ile kız arkadaşını eve almadığı için tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.S., annesini darp etti.

Annenin çığlıklarını duyan mahalleli...

Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadını darp edilmiş halde buldu.

Hayırsız evlat gözaltına alındı

Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralanan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparken, yaşlı kadın ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesini darp eden M.S.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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