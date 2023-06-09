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Kapatılma kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kapatılma kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır." ifadelerine yer ver

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