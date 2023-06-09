Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu! Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındı

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atandı.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Şahap Kavcıoğlu atanmıştır."