Seçim sonucunu bilen BETİMAR'dan bomba CHP anketi! Ekrem İmamoğlu açık ara önde

Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anket şirketi BETİMAR, CHP üzerine bir anket yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması durumunda CHP Genel Başkanı'nın kim olması gerektiği sorulan ankette, ilk sırada Ekrem İmamoğlu yer aldı.