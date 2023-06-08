Seçim sonucunu bilen BETİMAR'dan bomba CHP anketi! Ekrem İmamoğlu açık ara önde
Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anket şirketi BETİMAR, CHP üzerine bir anket yaptı. Önce Kemal kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığını bıraksın mı diye soruldu. CHP seçmeninin yüzde 62'si "bırakmalı" dedi. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelmeli diye soruldu. Ekrem İmamoğlu açık ara önde çıktı.
Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anket şirketi BETİMAR, CHP üzerine bir anket yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması durumunda CHP Genel Başkanı'nın kim olması gerektiği sorulan ankette, ilk sırada Ekrem İmamoğlu yer aldı.
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %52,19, Kemal Kılıçdaroğlu % 47,81 oy aldı. BETİMAR, Erdoğan'ın oylarını %52,10, Kemal Kılıçdaroğlu ise % 47,90 olarak açıklayarak, en doğru tahmini açıklayan anket şirketi olmuştu.
İki ittifakın seçmenlerine soruldu
BETİMAR seçim sonrası başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.
Yüzde 62'si Kılıçdaroğlu istifa etmeli dedi
31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.