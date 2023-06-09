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Japonya'nın oyuncak satışları 1 trilyon yeni aştı!

Japonya'nın oyuncak satışları 1 trilyon yeni aştı!

Japonya'nın oyuncak piyasasında satışlar, Mart 2023'te sona eren mali yılda ilk kez 1 trilyon yeni (7,1 milyar dolar) aştı

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Japonya Oyuncak Federasyonu, Mart 2023'te sona eren 2022 mali yılı kapsamlı ülkenin oyuncak piyasasına yönelik açıklama yaptı.

Buna göre Japonya'nın oyuncak piyasasında satışların toplamı, son yılda mali yılda ilk kez 1 trilyon yeni (7,1 milyar dolar) aştı.

Son artışa, deniz aşırı piyasada "Pokemon" dahil Japon çizgi dizi karakterlerine yönelik güçlü talebin olumlu etki ettiği vurgulandı.

"One Piece" diye tanınan çizgi dizinin oyun kartları satışlarının toplamı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 32,2 artışla 234,9 milyar yene (1,6 milyar dolar) çıktı.

Kart oyunları, peluş oyuncaklar, model araçlar kategorisinde satışlar yüzde 6,7 artışla 952,5 milyar yene (6,8 milyar dolar) yükseldi.

Otomat makinelerinde plastik kapsüllerde satılan minyatür oyuncakları satışı yüzde 35,6 artışla 61 milyar yene (437 milyon dolar) çıktı.

Yetişkinlere yönelik üretilen demir yolu ve tren setleri kategorisindeki satışlarda da artış kaydedildiği vurgulandı.

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