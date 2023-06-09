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Demet Özdemir Yunanistan vatandaşlığı için 1 milyon euroya ev satın aldı

Demet Özdemir Yunanistan vatandaşlığı için 1 milyon euroya ev satın aldı

Oğuzhan Koç ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, iddialara göre Yunan Adaları'ndan ev aldı ve vatandaşlık almak için de harekete geçti.

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Demet Özdemir kısa süren evliliğiyle uzun zamandır gündemde. Adı sık sık farklı isimlerle anılan oyuncu boşanma sonrası soluğu tatilde aldı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de yaptığı yatırımla gündemde.

Oğuzhan Koç ile 5 aylık evliliği 8 Mayıs tarihinde bitiren ve bir markanın yüzü olan Demet Özdemir, son reklam filmini çektikten sonra kendine güzel bir ayrılık hediyesi aldı.

Reklam filminden kazandığı paranın üstüne biraz da kendisi ekleme yaparak Yunan Adaları'ndan 1 milyon euro ile ev sahibi olan Özdemir yatırımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın aldı. (MagazinBurada)

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