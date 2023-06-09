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Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR’in AYVALIK ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Bilentur mevkiinde, İzmir yönünden gelen Behçet K. isimli sürücünün kullandığı 07 ANH 470 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Uğur Asrav (66) isimli sürücünün kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada; elektrikli bisikleti kullanan Uğur Asrav ile bisikletin arkasında bulunan Özbekistan uyruklu Nargıza Tashmukhamedova (53) adlı kadın ağır yaralandı.

Olay yerine gelen iki ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tashmukhamedova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Uğur Asrav’nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Behçet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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