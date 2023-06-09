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Altın yeni rekor kırdı! Dolarla birlikte altın fiyatları da uçtu 9 Haziran 2023 gram altın 1480 lira oldu

Altın yeni rekor kırdı! Dolarla birlikte altın fiyatları da uçtu 9 Haziran 2023 gram altın 1480 lira oldu

9 Haziran 2023 altının onsu 1.965,09 dolardan işlem görürken gram altın 1480 lirayı görerek rekor kırdı. Yaz aylarında 1500'lü rakamların görülebileceği konuşuluyor. İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları....

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Dün döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatında yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1.480 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.412 lira, Cumhuriyet altını da 9.678 liradan satılıyor.

9 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın 1.480,15-1.480,20
Çeyrek altın 2.412,00-2.461,00
Yarım altın 4.839,00-4.929,00
Cumhuriyet altını 9.678,00-9.813,00

Altın yatırımcısına kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,55 ile külçe altında gerçekleşti.

İslam Memiş: Zarar olarak görüyorum

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş şunları kaydetti:

"Vatandaş panikle alım yapmasın normal bir fiyatlama yok. Dolar kurunda altın fiyatlarında hızlı gerileme bu ay içinde bekliyorum. Bugünkü kurlar karşısında vatandaş korku ile döviz bürolarına ve kuyumculara giderse zararla karşı karşıya kalabilirler. Benim nazarımda 1350 lira seviyesinin altında rakam yok ancak gram altın TL fiyatında son bir kez 1350 lira seviyesi altında bir fiyatlanma görebiliriz ama fiziki tarafta görür müyüz bilmiyorum.1350 lira seviyesi altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bedavadır. Gram altındaki düşüşler alım fırsatıdır. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde ataklar göreceğiz."

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