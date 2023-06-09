BIST 5.554
DOLAR 23,49
EURO 25,39
ALTIN 1.483,42
HABER /  MAGAZİN

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada! Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada! Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya gelen Fatih Terim beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Terim'in satışa çıkardığı yalısı için pazarlık yapmak üzere buluştukları öğrenildi.

Abone ol

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, ‘Aile’ dizisinde ‘Aslan’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Terim’e takipçilerinden yorum yağdı.

Tatlıtuğ da aynı fotoğrafı “Canım Fatih ağabeyim. Kıymetlim. O bir tane, başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım” notuyla paylaştı.

Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün yatla Bebek Otel'e gitti. İkili yemek yedikten sonra Terim'in Bodrum'daki yalısı için pazarlığa başladı. 

Terim, yalısına 15 milyon dolar verenler olduğunu söylerken gönlünden geçen rakamın 18 milyon dolar olduğunu da belirtti. 

Sosyal medyada olay olan poza yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

- İki karizma tek kareye sığmış.

-Adanalılar ortalığı yıktı.

- İki karizma, İki Galatasaraylı, iki adam gibi adam, iki Adanalı.

- İki Adanalı bir arada! İstanbul düşünsün artık.

- Adanalıyık.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Dikkat!' diyerek hayati uyarı yaptı: 3 şehirde sel bekleniyor! Meteoroloji 24 şehri uyardı sağanak alarmı!
Foto Galeri 'Dikkat!' diyerek hayati uyarı yaptı: 3 şehirde sel bekleniyor! Meteoroloji 24 şehri uyardı sağanak alarmı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kulis haber! CHP'de hangi başkan Kılıçdaroğlu hangi başkan İmamoğlu diyecek? Mansur Yavaş ne yapar?
Kulis haber! CHP'de hangi başkan Kılıçdaroğlu hangi başkan İmamoğlu diyecek? Mansur Yavaş ne yapar?
Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Süper Lig'de yayın geliri listesi açıklandı: En çok kazanan takım belli oldu!
Süper Lig'de yayın geliri listesi açıklandı: En çok kazanan takım belli oldu!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor?
Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor?
Japonya'nın oyuncak satışları 1 trilyon yeni aştı!
Japonya'nın oyuncak satışları 1 trilyon yeni aştı!
Demet Özdemir Yunanistan vatandaşlığı için 1 milyon euroya ev satın aldı
Demet Özdemir Yunanistan vatandaşlığı için 1 milyon euroya ev satın aldı
Hangi yolda çalışma var? Kara yollarında son durum
Hangi yolda çalışma var? Kara yollarında son durum
Hafize Gaye Erkan aslen nereli, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu
Hafize Gaye Erkan aslen nereli, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı oldu
Kapatılma kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı
Kapatılma kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı