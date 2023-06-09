Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ bir arada! Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile bir araya gelen Fatih Terim beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken Terim'in satışa çıkardığı yalısı için pazarlık yapmak üzere buluştukları öğrenildi.

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Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, ‘Aile’ dizisinde ‘Aslan’ karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Terim’e takipçilerinden yorum yağdı.

Tatlıtuğ da aynı fotoğrafı “Canım Fatih ağabeyim. Kıymetlim. O bir tane, başka yok. Hayranıyım ve hastasıyım” notuyla paylaştı.

Sürpriz buluşmanın nedeni ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Fatih Terim ile Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün yatla Bebek Otel'e gitti. İkili yemek yedikten sonra Terim'in Bodrum'daki yalısı için pazarlığa başladı.

Terim, yalısına 15 milyon dolar verenler olduğunu söylerken gönlünden geçen rakamın 18 milyon dolar olduğunu da belirtti.

Sosyal medyada olay olan poza yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

- İki karizma tek kareye sığmış.

-Adanalılar ortalığı yıktı.

- İki karizma, İki Galatasaraylı, iki adam gibi adam, iki Adanalı.

- İki Adanalı bir arada! İstanbul düşünsün artık.

- Adanalıyık.