'Dikkat!' diyerek hayati uyarı yaptı: 3 şehirde sel bekleniyor! Meteoroloji 24 şehri uyardı sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Haziran Cuma gününe dair hava durumunun ayrıntıları paylaştı. 24 şehre sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Kerem Ökten 'dikkat!' dedi 3 şehre ciddi uyarı yaptı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji 24 şehre sarı kodlu uyarıda bulunurken sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri tek tek paylaştı. Buna göre 9 Haziran Cuma günü; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava uzmanı Kerem Ökten 3 şehirde sel riski olduğunu duyurdu. İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji'ye göre yağışların: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MGM tarafından 24 il için sarı kodlu uyarı verildi.