'Dikkat!' diyerek hayati uyarı yaptı: 3 şehirde sel bekleniyor! Meteoroloji 24 şehri uyardı sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji 24 şehre sarı kodlu uyarıda bulunurken sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeleri tek tek paylaştı. Buna göre 9 Haziran Cuma günü; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava uzmanı Kerem Ökten 3 şehirde sel riski olduğunu duyurdu. İşte güncel hava durumu...