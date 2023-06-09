Hafize Gaye Erkan'ın görev aldığı First Republic Bank nasıl battı? Meğer iki yıl önce

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası’nın yeni başkanı olmasın ardından bazı eleştiriler yeniden gündeme geldi. Erkan'ın altı ay eş CEO olarak görev yaptığı First Republic Bank’in 2023'teki batış sürecinin perde arkası aralandı. Yönetim kurulunu yaklaşan kriz nedeniyle uyardığı ancak ikna edemeyince Erkan'ın 2021'de istifa ettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınarak yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

Bu görev için yaşadığı ve çalıştığı ABD’den Türkiye’ye dönecek olan Erkan, kurumun ilk kadın başkanı oldu.

40’lı yaşlarının başında olan Erkan’la ilgili son dönemde Türk medyasında yayımlanan haberlerde parlak bir eğitim geçmişine sahip olması ve uluslararası finans alanındaki deneyimi ön plana çıkarılıyor. Ancak bazı olumsuz değerlendirmeler de yer alıyor.

Erkan hakkında olumsuz görüşler neler?

Medyada yer alan haberlerde Erkan’ın eğitim başarısı ve iş hayatındaki deneyimi ön plana çıkarılırken bazı analizlerde ise Erkan’la ilgili bazı kaygılara da yer veriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bunlardan biri Erkan’ın deneyim sahibi olduğu alanla ilgili.

Örneğin Reuters’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı analizde, Erkan’ın para politikası deneyimi olmadığı için uygulayacağı politikalara dair eğilimlerinin belirsiz olduğu belirtildi.

Bir diğer konu ise Erkan’ın First Republic Bank’in batış sürecindeki konumuyla ilgili.

Erkan, bankada yaklaşık altı ay eş CEO olarak görev yaptıktan sonra Aralık 2021’de görevinden istifa etti.

Uluslararası alanda çıkan bazı analizlerde Erkan’ın da konumundan dolayı bu süreçte kendisinin de sorumluluğu olduğu yazarken bazılarında ise Yönetim Kurulu’nu yaklaşan kriz konusunda uyardığı ancak yeni bir strateji konusunda ikna edemeyince istifa ettiği yazıldı.