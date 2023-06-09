Şahap Kavcıoğlu kimdir, aslen nereli? Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı oldu

Ekonominin başına Mehmet Şimşek gelince A takımı oluşturmak için düğmeye basmış ve ilk olarak Müthiş Türk Kızı denilen Hafize Gaye Erkan ile görüşmeye başladı. Son Resmi Gazete kararlarına göre Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan getirildi. Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanı oldu. Peki kimdir Şahap Kavcıoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Abone ol

Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı merak edildi. 56 yaşında ve aslen Bayburtlu olan Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda ekonomist. Evli olan Şahap Kavcıoğlu 3 çocuk babası

Şahap Kavcıoğlu BDDK Başkanı olarak atandı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yeni görevi belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı'na getirildi.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı’na getirildi.

Merkez Bankası Başkanlığı görevini Hafize Gaye Erkan'a devreden Şahap Kavcıoğlu'nun atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştı. 9 Haziran tarihi ile birlikte yeni BDDK başkanı oldu.