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Endonezya'da evli olmayan çift ifşa edildi! Kalabalığın önünde kırbaçlandılar

Endonezya'da evli olmayan çift ifşa edildi! Kalabalığın önünde kırbaçlandılar

Endonezya’da sadece isimlerinin baş harfleri açıklanan 23 yaşında R. ile 24 yaşındaki M., park halindeki bir arabanın içinde yakınlaşırken yakalandılar. İkilinin evli olmadıkları tespit edilirken, arabada öpüşmelerinin cezası ise ağır oldu. İkili kalabalık bir grubun önünde kırbaçlandı.

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Endonezya'da öpüşürken yakalanan evli olmayan bir çift, ceza olarak alenen kırbaçlandı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırırken yerel haber kaynaklarında adı sadece R. olarak açıklanan 23 yaşındaki bir kadın ve M. adlı 24 yaşındaki bir adamın, yetkililer uyarılmadan önce park halindeki bir arabada yakınlaşırken yakalandıkları bildirildi. Cezaları ise alenen kırbaçlanmak oldu.

Sindo News'in haberine göre, Sumatra adasındaki Bustanul Salatin kompleksinde insanlar onları izlerken her ikisi de 21'er kırbaç yedi. Cezanın uygulandığı sırada genç kadının acı içinde yere yığıldığı ve bağırdığı anlarda kalabalık sadece durumu izlemeyi tercih etti.

Çiftin başlangıçta verilen cezalarının 25’er kırbaç olduğu belirtilirken cezanın sonrasında düşürüldüğü söylendi.

Banda Aceh'deki Banda Aceh Savcılığı Ceza Soruşturma Birimi Başkanı Isnawati, "İkisi, Jinayat Yasası [İslami ceza hukuku] ile ilgili 2014 tarihli Kanun Aceh 6 Numaralı Madde 25 paragraf (1)'i ihlal ettiler" ifadelerini kullandı.

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