Ankara teyakkuza geçti! Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler kaldırıldı

ANKARA'da bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır" dedi.Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerdeki tüm izinlerin kaldırıldığını duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankaralılara şu uyarıyı yaptı:
“Değerli hemşehrilerim, bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.”
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