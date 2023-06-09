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9 Haziran Bitcoin ve altcoinlerde son rakamlar! Son 24 saatte yükseldi

9 Haziran Bitcoin ve altcoinlerde son rakamlar! Son 24 saatte yükseldi

9 Haziran 2023 lider kripto para Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Geçtiğimiz aylarda Bitcoin 30 bin doları aşmıştı. İşte kripto para piyasasında günün rakamları...

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Bitcoin 26.533 dolardan, Türk lirası karşısında ise 623.382 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.837, Cardano (ADA) 0,316, BNB (BNB) 259, Dogecoin (DOGE)  0,0678 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta XDC Network (XDC) en çok yükselen altcoin oldu.

Moody's kripto para borsası Coinbase'in görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dava açtığı Coinbase'in görünümünü negatife çevirdiğini bildirdi.

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