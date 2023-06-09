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Samsun'da tramvay kazası! 2'si ağır 46 kişi yaralandı feci görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

SAMSUN'da bir tramvayın köprüde, önündeki arıza yapan tramvaya arkadan çarptığı kazada 2’si ağır 46 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı.

Kaza, 112’ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun’daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk etapta 26 olarak açıklanan yaralı sayısı arttı. Hastanelere kaldırılan yaralı sayısının vatman Engin Yıldırım ile birlikte toplam 46 olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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