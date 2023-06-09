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Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı

BURSA'da seyir halindeyken alev alan servis minibüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay, merkez, Osmangazi ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki servis midibüsü bir anda alev almaya başladı. Aracı hemen sağa çeken sürücü hemen aşağı indi.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın etrafını hızla sararken, yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiyeciler yangına hızla müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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