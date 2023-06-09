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MİT PKK'nın Münbiç istihbaratındaki ismi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı

MİT PKK'nın Münbiç istihbaratındaki ismi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı

MİT tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Helin İşenme, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken gözaltına aldı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyesi İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.

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