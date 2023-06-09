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Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı

Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı

Valencia, Lyon'dan kiralanan Cenk Özkacar'ın bonservisinin alındığını ve milli futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Cenk'le 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Valencia, bu transfer için Lyon'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Cenk Özkacar, geride kalan sezonda Valencia'da 21 maçta süre aldı.

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