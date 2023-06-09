BIST 5.569
DOLAR 23,50
EURO 25,35
ALTIN 1.481,87
HABER /  SPOR

MKE Ankaragücü, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak

MKE Ankaragücü, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Abone ol

Kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'i 42 puanla 11. sırada tamamlayan ve son maçını 7 Haziran'da oynayan sarı-lacivertlilerde teknik direktörü Tolunay Kafkas, yeni sezon öncesi takımına 3 Temmuz'a kadar izin verdi.

Sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak MKE Ankaragücü, kamp çalışmalarını ise Bolu'da yapacak. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarının programı daha sonra belli olacak.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli? Seyfullah Hacımüftüoğlu kiminle evli, eşi kimdir?
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli? Seyfullah Hacımüftüoğlu kiminle evli, eşi kimdir?
MİT PKK'nın Münbiç istihbaratındaki ismi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı
MİT PKK'nın Münbiç istihbaratındaki ismi Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı
Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı
Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hasan Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi Rümeysa Doğan kimdir?
Hasan Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eşi Rümeysa Doğan kimdir?
Samsun'da tramvay kazası! 2'si ağır 26 kişi yaralandı feci görüntüler
Samsun'da tramvay kazası! 2'si ağır 26 kişi yaralandı feci görüntüler
Ankara teyakkuza geçti! Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler kaldırıldı
Ankara teyakkuza geçti! Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler kaldırıldı
Cuma mesajları, resimli yeni kısa ve sözlü cuma mesajları 9 Haziran
Cuma mesajları, resimli yeni kısa ve sözlü cuma mesajları 9 Haziran