Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli? Seyfullah Hacımüftüoğlu kiminle evli, eşi kimdir?

9 Haziran Resmi Gazete kararlarına göre, Seyfullah Hacımüftüoğlu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne atandı. Seyfullah Hacımüftüoğlu atandı 63 yaşında olan Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen Çaykara doğumlu. Eşi Gülgün Hacımüftüoğlu'ndan 1997 yılından boşandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu atandı. Bu gelişme sonrasında Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 63 yaşında olan Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen Ankara Çaykara doğumlu. bir evlilik yapan Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun ilk eşi Gülgün Hacımüftüoğlu olmuştur. Çift 1997 yılında boşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Merkez Bankası Başkanılğı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü olarak atanırken, Beştepe'De de dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu atanırken diğer atandı.

Seyfullah Hacımüftüoğlu hangi görevlerde bulundu?

1985 yılında Trabzon Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla,

Sakarya - Taraklı Kaymakamlığı,

Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığı,

Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamlığı,

Şanlıurfa - Ceylanpınar Kaymakamlığı,

Denizli - Serinhisar Kaymakamlığı,

Manisa - Akhisar Kaymakamlığı,

görevlerinde bulundu.

2005 yılında Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı. Daha sonra 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi ile birlikte Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü. 29 Ağustos 2009 tarihinde Rize Valisi olarak atandı. 19 Mayıs 2012 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Seyfullah Hacımüftüoğlu, 16 Eylül 2014 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanmıştır.

Sayın Seyfullah Hacımüftüoğlu iki çocuk babasıdır.