Bakan Yerlikaya duyurdu! Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu: Çok sayıda araç ele geçirildi

Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 12 kişinin yakalandığı ve çok sayıda aracın ele geçirildiğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Oto Kaçakçılarına fren operasyonu.. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.