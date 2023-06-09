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Denizli’de 3 çocuk annesi kayboldu

Denizli’de 3 çocuk annesi kayboldu

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi kadından dünden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesinde Gazeteciler Sitesi’nde ikamet eden Nihal Doğan (38) isimli kadından dün saat 15.00’dan itibaren haber alınamıyor. Aile polise kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp, 3 çocuk annesi Nihal Doğan’ın eşi Mustafa Doğan, “21 yıllık evliyiz daha önce böyle bir şey yapmadı. Sabah kalktık çocuklarla kahvaltı yaptıktan sonra çocuklar okula gitti. Daha sonra bizler biraz daha istirahat ettik. Sonrasında eşim hatime gideceğini söyledi. Bende camiye gideceğimi söyleyerek arabayla beraber gittik. Arabayı ona bıraktım. Daha sonra eve gelmiş, arabayı eve bırakmış sonra evden çıkmış. En son saat 15.10’da whatsapp grubuna mesaj atmış, ondan sonra telefonuna ulaşılamadı. Her yeri aradık bulamadık. Hayatından endişe duyuyoruz. Aramızda herhangi bir problem yoktu” dedi.

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