Huriye Martı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Huriye Martı kiminle evli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Huriye Martı atandı. Peki kimdir Prof. Dr. Huriye Martı, kaç yaşında, aslen nereli?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Huriye Martı atandı. Bu gelişme sonrasında Huriye Martı merak edildi. Aslen Ankaralı olan Huriye Martı Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezunu. Peki Huriye Martı kiminle evli?

1974’te Ankara’da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı.

“Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”,

“Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”,

“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”,

“Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”,

“Hadis, Usul ve Hayat” ,

“Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi”

“Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı”,

“Aile İçi Şiddetle Mücadelede Nebevi Sünnetten Referanslar”

“Hakları ve Saygınlığıyla İslam’da Kadın”

“Dünü ve Bugünüyle İslam’da Mahremiyet” isimli kitapları yayınlandı.

Evli ve 3 çocuk annesidir.